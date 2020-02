Era ancora vivo quando la moglie l’ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco. Questo ha stabilito l’indagine sull’omicidio di Vincenzo Cordì, il cameriere di Roccella Jonica, trovato carbonizzato il 13 novembre scorso nelle campagne di San Giovanni di Gerace. Lunedì i carabinieri hanno arrestato la moglie, Susanna Brescia, 43 anni, il figlio Francesco Sfara, 22 anni, nato dal primo matrimonio di lei e l’amante della donna Giuseppe Menniti, 41 anni, tutti di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L’accusa è omicidio volontario. Il movente sarebbe da ricondurre nell’ambito familiare. Susanna Brescia la sera dell’11 novembre scorso ha attirato il marito in una trappola. La donna l’ha convinto ad andare in montagna per cercare funghi. Una trappola. Arrivati in località “Scialata” , sui monti della Limina, la coppia ha posteggiata l’auto, una Fiat 16, condotta dal Vincenzo Cordì, in una radura, circondata da alberi di pino.

Una volta scesi dall’autovettura la vittima è stata aggredita dall’amante della moglie e dal figlio di lei, che si erano nascosti in attesa dell’arrivo della coppia. Cordì, colpito alla testa, forse con un grosso legno, è caduto a terra. I tre, quindi, l’hanno ricaricato in macchina e gli hanno dato fuoco. Susanna Brescia e i due complici avrebbero quindi fatto rientro a casa. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata dalla moglie il giorno dopo. Il cadavere di Vincenzo Cordì, completamente bruciato, fu scoperto da alcuni cacciatori, dopo due giorni. Ai carabinieri di Roccella Jonica che hanno condotto le indagini, la donna ha riferito che il marito si sarebbe suicidato perchè soffriva di depressione. Gli esami scientifici e quello autoptico sul corpo di Cordì, hanno accertato che l’uomo era stato bruciato ancora vivo in quanto nei polmoni sono state trovate tracce di monossido di carbonio. Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali e alcune contraddizioni della donna, a lungo interrogata dai magistrati della procura di Locri, hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuando anche il movente del brutale omicidio. corriere.it