Nella mattinata odierna i Carabinieri di Ripi deferivano in stato di libertà un 38enne ed un 39enne, entrambi di origini campane e già censiti per reati contro il patrimonio, per “concorso nel commercio di prodotti con segni falsi”. I Carabinieri, impegnati in un predisposto servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, intercettavano l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i predetti, procedendo nei loro confronti ad un controllo stradale. Nel corso dell’attività, l’atteggiamento di nervosismo palesato dai due faceva insospettire i militari che procedevano a perquisizione personale e veicolare, che consentiva di rinvenire all’interno dell’autovettura ben 75 capi di abbigliamento (pantaloni, giubbotti, felpe e giacche) con apposti marchi contraffatti di vari brand quali “Nike”, ”Puma”, “Stone Island”, “Blauer”, “Fila”, “Givenchy Paris” e “Vans”nonché un coltello a serramanico occultato in dosso al 49enne, il quale veniva deferito anche per “ricettazione e porto di armi o strumenti atti ad offendere”. L’arma e la merce venivano sottoposti a sequestro. I due venivano deferiti all’autorità giudiziaria competente e saranno proposti per l’applicazione di idonea misura di prevenzione.

Redazione Digital