Una data impressa nel panorama della musica internazionale, 4 marzo 1943. Una brano che non necessita di presentazione. La canzone di Lucio Dalla esplose al festival di Sanremo del 1971 ed è conosciuta in tre versioni: quella ufficiale censurata anche nel titolo, quella originale che si intitolava Gesù Bambino e quella presentata durante il leggendario tour “Banana republic” con Francesco De Gregori. Non è tipicamente sanremese ma presenta le caratteristiche di una ballata popolare, con strofe introdotte da un orecchiabile refrain di violino. E’ nella top ten delle canzoni italiane più ascoltate di tutti i tempi. Il titolo ricorda il giorno di nascita di Lucio Dalla, morto otto anni fa.