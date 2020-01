Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD). Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca. Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).



Tra i biglietti estratti della terza categoria due in Ciociaria, B 28354 Sora e M 229629 Anagni.

Redazione Digital