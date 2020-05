In molte città d’Italia lezioni a distanza da diverse settimane. Le scuole hanno investito affinché gli studenti non perdessero giorni di formazione e soprattutto l’opportunità di interagire con i compagni e con i docenti. Qualche alunno però non riesce ad accedere alle aule virtuali spesso per mancanza di connessione. Accade anche all’I.T.T. Galilei di Bolzano, istituto in cui insegna microbiologia il prof. Raffaele Fiorini, intervistato più volte in questi giorni dalla redazione Rai di TGR Bolzano.

Raffaele Fiorini

“A molti manca il contatto con i compagni e con gli insegnanti – ha affermato il prof. Raffaele Fiorini – Addirittura chi non riesce a seguire le videolezioni si sente defraudato del diritto alla partecipazione scolastica. In questo periodo di emergenza fare scuola a distanza aiuta ma non può essere la normalità. La scuola tradizionale è fondamentale per la crescita dei ragazzi”.

Redazione Digital