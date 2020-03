Il prossimo 15 marzo presso la sede del Comune di Frosinone, piazza VI dicembre dalle 8 alle 20, si terranno le votazioni per l’elezione del Consiglio Comunale Giovani.

Potranno votare i ragazzi residenti nella città di Frosinone di era compresa tra i 15 e i 25 anni e con la lista “Frosinone Futura”, si presenteranno Domenico Miniello, Carlotta Grande e Gabriel Turriziani.

La scelta del nome della lista rappresenta una visione innovativa della città di Frosinone e il simbolo “il Campanile” mantiene un profondo e fondamentale legame alle radici storiche e alle tradizioni del nostro capoluogo.

Il più giovane è Gabriel Turriziani, studente di 19 anni frequentante l’Istituto “Brunelleschi – Da Vinci”. Ha la passione per il teatro, il cinema e lo sport. Ha deciso di mettersi in gioco perché vuole partecipare attivamente al miglioramento e per dare spazio alla voce dei più giovani.

Per le quote rosa del gruppo c’è Carlotta Grande, giovane mamma e lavoratrice di 25 anni, ha la passione per il Frosinone calcio e una forte propensione ad aiutare le persone in difficoltà. Candidata per dar voce alle giovani madri e lavoratrici.

Domenico Miniello, giovane lavoratore di 25 anni, ha la passione per sport e motori e un forte legame per la città di Frosinone e le sue tradizioni. Candidato con l’obiettivo di portare l’attenzione sulla disoccupazione giovanile e sull’ambiente.

La segretaria provinciale della Lega Giovani, Maria Veronica Rossi e il dirigente provinciale Richard Stirpe, si complimentano con i ragazzi per il lavoro che hanno svolto finora e che stanno svolgendo, certi delle loro capacità e dell’impegno che stanno mettendo a disposizione per la città di Frosinone.

Infine, ma non meno importante, ringraziano l’amministrazione comunale per aver dato un segnale così importante dando l’opportunità ai giovani di costituire un consiglio che offrirà la possibilità di crescere e partecipare in maniera attiva all’amministrazione della città. Certi del miglioramento che il consiglio giovani apporterà per la città, confidano che sia un esempio e promotore per gli altri comuni della provincia.

Redazione Digital