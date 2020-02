“Esprimo la mia più grande soddisfazione per gli interventi infrastrutturali approvati quest’oggi in giunta relativi all’Area di Crisi complessa – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – In particolare, si finanzia, complessivamente per 3.4 milioni di euro, l’asse attrezzato di Anagni, alcune strade secondarie dello stesso comune, nonché le rotatorie di Frosinone in Via Le Lame “Tomacella”, ASI 7 e ASI 4. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie al lavoro sinergico tra il Presidente del Consorzio Unico, Francesco De Angelis, e la Giunta regionale. Migliorare la rete viaria vuol dire aumentare l’appetibilità delle zone nell’ottica dello sviluppo industriale, favorirne il potenziamento e, soprattutto, migliorare la qualità della vita dei lavoratori che ogni giorno devono percorrere tali strade. Questo finanziamento, infatti, permetterà di avere una maggior sicurezza sulle strade e servirà anche a prevenire incidenti ed implementare l’immagine del territorio. In un periodo di forte crisi quale quello che stiamo vivendo, soprattutto sotto il profilo del lavoro, arriva un segnale forte anche nella nostra Provincia: si favorisce l’efficienza della viabilità per rilanciare il nostro territorio”.

Redazione Digital