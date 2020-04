Maria Paola D’Orazio

“Un doveroso ringraziamento all’on. Francesco De Angelis che firmato l’accordo con la Regione Lazio, nei giorni scorsi, per uno stanziamento di 13 milioni per 16 interventi infrastrutturali nella nostra Provincia di Frosinone, ha dato risposte al territorio est della Provincia quello compreso nel sorano – ha affermato il consigliere comunale di Sora, Maria Paola D’Orazio – Insieme all’alta velocità, un intervento strutturale, strategico, come questo nella nostra Provincia, è un segnale indiscusso, di una pianificazione mirata alla vera ripresa economica del territorio. Questi progetti già finanziati e quindi cantierabili, fatti e non chiacchiere, vedrà una Provincia di Frosinone, protagonista della nuova fase di sviluppo che, anche l’emergenza covid19 degli ultimi 3 mesi, aveva contribuito ad una marcata criticità delle aziende e delle PMI, del commercio, del turismo ecc. Il presidente del Consorzio unico Regionale del Lazio, Francesco De Angelis, attento anche alle esigenze e alle criticità della zona est della Provincia, al territorio del sorano, con un intervento di 500 mila euro, per la messa in sicurezza della strada regionale di collegamento tra Sora e Frosinone–via di villa Carrara e la SR 267. La messa in sicurezza delle strade, a mio avviso, contribuisce ed aumenta gli standard di sicurezza sia per i lavoratori che per i cittadini di un territorio. Inoltre un ringraziamento, è rivolto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al suo esecutivo Regionale del PD del Lazio e ai nostri rappresentanti regionali al presidente Mauro Buschini e alla consigliera Sara Battista. Questa è la politica del fare che i cittadini vogliono e non quella fatta di sterili polemiche demagogiche che ad oggi hanno portato solo odio e rancore verso la classe politica che ci rappresenta a tutti livelli governativi: comunali, provinciali, regionali e dello Stato”.

Redazione Sora