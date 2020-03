L’arcobaleno sul Colosseo. L’immagine fa il giro del web. Lo scatto contiene l’Anfiteatro sito nel centro di Roma, costruito dal 75 all’80 d.C., in soli 5 anni. La lucentezza del marmo risalta con il sole di Roma che si riflette sulla facciata. Il tutto contornato dai colori dell’arcobaleno. E’ la foto che in questi giorni di emergenza sanitaria meglio rappresenta il Made in Italy nel mondo.

