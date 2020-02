“Proseguono brillantemente le attività dell’associazione culturale SocialArt, giovane associazione attiva sul territorio ciociaro – hanno affermato le responsabili dell’iniziativa – La troviamo presente con tre doposcuola: uno a Boville, presso la casa del Pellegrino; uno a Casamari, presso la scuola primaria; e ultimo ma non ultimo il doposcuola di Veroli che è attualmente attivo, a partire da questo mese, presso la scuola media Mazzini di Veroli. Ricordiamo che le attività di doposcuola sono aperte a tutti i bambini e ragazzi di un’età compresa tra i 6 e i 13 anni. Continuano, a gonfie vele, anche le attività laboratoriali: pigiama party serali, eventi ludico-didattici, laboratori dedicati alle festività. Il prossimo appuntamento sarà martedì 25 Febbraio 2020, ore 16.30, in occasione del Carnevale. Verrà infatti organizzata una bellissima festa in maschera, con premi al miglior costume e attività manuali da svolgere insieme alle educatrici”.



“Tutte le attività laboratoriali si svolgono presso la Casa Del Pellegrino a Santa Liberata, in Boville Ernica, dove tutto il comitato, rappresento e capitanato dall’ avvocato Rodolfo Luffarelli è ben lieto di accogliere queste preziose attività di supporto genitoriale e di accrescimento culturale per le nuove generazioni – hanno aggiunto – In programma anche una serie di convegni e incontri sulla maternità , mostre di arte e presentazione di libri . Sede madre sempre la Casa Del Pellegrino di Santa Liberata (Boville Ernica). Importante anche ricordare la collaborazione con la scuola di inglese, Manhattan school di Frosinone, con la quale l’associazione collabora da mesi su territorio , offrendo corsi con rilascio di attestati e di certificazioni. Per rimanere aggiornati su eventi, laboratori e attività parascolastiche è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 346.9647766, 3286696429

3668364120″.

