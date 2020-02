Insieme alle foto di Aldo Moro e di Enrico Berlinguer, quella più grande di Matteo Renzi, tutte in bianco e nero. Questo il colpo d’occhio che si ha entrando nella nuova sede di Italia viva a Roma in via dei Cappellari, inaugurata il 10 febbraio. Anche se l’immagine del leader e fondatore di Italia viva campeggia su una parete opposta rispetto a quella dove sono state appese le foto dei leader storici della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, la sorpresa non è mancata: le tre figure politiche vengono presentate considerando i tre quasi della medesima caratura (la foto di Renzi, appunto, è più grande). «Moro e Berlinguer restano, certo», ha commentato il presidente di Italia viva Ettore Rosato dopo aver tagliato il nastro insieme alla ministra e capodelegazione al governo Teresa Bellanova: «Io sono cresciuto con gli insegnamenti di Aldo Moro, e non si discutono. Ora puntiamo a parlare al 100% dell’elettorato». Per Bellanova: «Berlinguer è nel mio Pantheon e nessuno lo può togliere. Lui però ci ha insegnato a dare risposte alle persone. Invece oggi la politica politicante e le nomenclature non fanno che litigare». corriere.it