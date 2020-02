“Sono il promotore ed organizzatore del convegno oggetto dell’articolo. Voglio esprimere il mio stupore e lo sdegno nel leggere quanto riportato. Il convegno è stato organizzato con il solo scopo di aprire una discussione sui temi del convegno, problemi trasversali di cui sono oggetto bambini e donne di qualsiasi appartenenza politica siano – ha affermato Stefano Venditti, rappresentante Destra sociale Isola del Liri – L’associazione partigiani dice di aver discusso del problema, noi invece da cittadini ci onoriamo di aver pronta una proposta di disegno di legge che possa risolvere il problema. Il convegno non è politico, ne ho illustrato gli scopi sia al comune che alla provincia e gli stessi hanno fatto loro l’obiettivo. Chi invece vuole politicizzarlo è proprio l’associazione partigiani che oltre alle parole non sa andare. Non ci stò a lasciarmi insultare da chi non sa nemmeno di cosa si stia parlando, gli stessi mi danno del razzista e altro senza conoscere chi stanno infangando e insultando. È davvero difficile pensare che una associazione come quella della Anpi possa davvero cadere nel ridicolo usando parole gravi ed offensive senza avere avuto il piacere di presenziare al convegno ed ascoltare ciò che gli invitati diranno al riguardo sulla tematica posta in essere. Per non parlare del fatto che documenti storici dimostrano che anche i partigiani hanno avuto le mani sporche di sangue innocente. L’invito a partecipare al convegno comunque rimane aperto a tutti i cittadini”.

Redazione Digital