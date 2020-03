“Si tratta di un doppio intervento – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – innanzitutto verrà effettuata la sanificazione degli ambienti interni. Dunque saranno disinfettati e sanificati, per ogni scala dal piano terra sino all’ultimo piano: atrio di ingresso, cassette postali, scale, corrimano, ascensori, pianerottoli, finestre e lucernai, locali tecnici di servizio, oltre a tutti i portoni di ingresso ai singoli appartamenti mediante l’impiego di idonei prodotti certificati e a norma di legge a base alcolica con aggiunta di H2O2 non tossica ed utilizzabile in presenza umana. A seguire si passerà a sanificare gli ambienti esterni. Dunque saranno disinfettate e sanificate tutte le zone esterne di ingresso ai fabbricati, con particolare attenzione dedicata ai portoni di ingresso, ai citofoni e a tutte le scale – mediante l’impiego di soluzioni a base di cloruro di sodio e ipoclorito di sodio certificati e a norma di legge. Le attività ad Isola del Liri nella zona S. Carlo avranno inizio martedì 31 marzo a partire dalle ore 9,00. Invito la cittadinanza a rimanere in casa. Serve l’impegno di tutti. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Lazio e l’Ater della provincia di Frosinone per l’attenzione alta verso il nostro territorio. Questo dell’emergenza è un momento eccezionale e ora più che mai lo Stato e le Istituzioni che lo rappresentano devono farsi sentire, essere vicino alla cittadinanza. Credo che sia fondamentale. Il presidente del Consiglio ieri ha ringraziato i sindaci quale punto di riferimento di cittadini e dello stesso Governo: punto di raccordo necessario, il Comune è il primo avamposto dello Stato e abbiamo il compito di esserci sempre. Ai cittadini dico: abbiate fiducia”.

Redazione Isola del Liri