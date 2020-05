Ieri mattina sono stati riconsegnati all’Ares 118 i locali di via Dell’Ospedale a Isola del Liri. Proprio la postazione Ares 118 infatti, in queste settimane è stata oggetto di interventi manutentivi effettuati dal Comune di Isola del Liri. L’ente di via San Giuseppe si era subito attivato lo scorso dicembre dando il via all’iter tecnico-amministrativo necessario per realizzare gli adeguamenti indicati dalla normativa.

“L’Ares 118 di Isola del Liri dispone di una struttura rinnovata capace di garantire le necessarie prestazioni di pronto intervento. I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. Gli attuali locali completamente ripensati, sono stati strutturati in modo tale da poter garantire oltre a nuovi servizi igienici, anche gli ambienti idonei per il personale medico in forza all’automedica.​ Oggi i locali garantiscono un elevato comfort a chi, per tutto l’anno, giorno e notte, vigila e tutela sulla salute di tutti noi. Inoltre, la costante presenza di un sanitario specializzato a bordo dell’automedica offre garanzie di un servizio di altissima qualità a tutta la cittadinanza. Sono estremamente soddisfatto – ha detto ancora il sindaco Massimiliano Quadrini – perché si tratta senza dubbio di un intervento risolutivo che restituisce alla città un presidio di vitale importanza per tutti cittadini che possono usufruire di una postazione medica fissa in grado di garantire interventi tempestivi in tutto il circondario. Voglio ringraziare l’Ufficio tecnico comune, la Direzione di Distretto Asl nonché gli stessi operatori dell’Ares che in queste settimane, pur relegati in altra sede, hanno sempre garantito gli standard”.

Arrivano anche i ringraziamenti della direzione dell’Ares 118 “Un grazie sincero al sindaco Massimiliano Quadrini che in questi mesi, nonostante la delicata ed impegnativa situazione sanitaria Covid19 da affrontare, non ha esitato a proseguire i lavori nella nostra sede operativa di Isola del Liri. Oggi i locali sono ancor più funzionali, a garanzia di un servizio professionale ed attento che i nostri operatori dell’Ares 118 forniscono da sempre alla nostra comunità”.

Redazione Isola del Liri