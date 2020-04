Il Comune di Isola del Liri si è attivato immediatamente per dare risposte ai bisogni della cittadinanza tutta. Subito dopo l’ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo scorso, già da lunedì 30 marzo la Giunta Comunale ha dato indirizzo all’ufficio dei Servizi Sociali per la gestione dell’emergenza con una serie di iniziative per permettere di effettuare acquisti destinati alle famiglie bisognose della nostra città. All’indomani della riunione di Giunta gli uffici si sono immediatamente attivati per gli acquisti di generi alimentari di prima necessità con attivazione di schede prepagate dando una risposta concreta e veloce agli indigenti già censiti presso i servizi sociali e, per questo ringrazio i nostri servizi sociali.

Da questa settimana, precisamente dal primo aprile, il Comune di Isola del Liri ha attivato sul proprio sito una piattaforma telematica dedicata all’emergenza Covid19 per la richiesta di buoni spesa destinata ai nuclei familiari presenti nel Comune e che vivono una condizione di disagio economico, evitando così che si debba compilare modulistica cartacea da consegnare a mano, seguendo, quindi fedelmente le direttive governative che vietano le uscite dalla propria abitazione. Per ogni chiarimento, i recapiti telefonici sono: 0776.8008363 – 0776.8008364.

“Proprio riguardo i buoni spesa, entro la prossima settimana – ha affermato il Sindaco Massimiliano Quadrini – saremo pronti a concludere una prima parte dell’istruttoria. Questo vuol dire che avremo già l’elenco degli ulteriori aventi diritto con la consegna che avverrà a domicilio. Abbiamo anche potenziato l’unità dedicata a tale scopo e i nostri incaricati lavoreranno a pieno ritmo per completare la distribuzione nel più breve tempo possibile ed avranno il compito di supportare telefonicamente tutti coloro che eventualmente riscontreranno difficoltà nelle procedure e saranno da supporto anche a quelle persone che avranno bisogno comunque di aiuto. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Non abbandoniamo nessuno”.

“Nel frattempo grazie alla solidarietà del market di Piazza Bottaro che ha donato alla comunità di Isola del Liri generi di prima necessità, già nella giornata di ieri sono stati consegnati dai volontari della Protezione Civile di Isola del Liri, dei pacchi alimentari alle famiglie censite dai servizi sociali per il loro stato di necessità. Voglio ricordare che sono attive le consegne a domicilio per spese ed acquisto farmaci, per le persone che con più di 65 anni o che si si trovano in condizioni che impediscono loro di potersi spostare dal proprio domicilio. Basta contattare i numeri del Comune 0776.8008363 – 0776.8008364. Come pure è attiva la ‘Spesa da casa’, iniziativa sostenuta dalla Consulta dei commercianti che ringrazio (basta ordinare telefonicamente la propria spesa ai negozi che hanno aderito, concordare l’orario e passare a ritirarla successivamente evitando la fila). La grande solidarietà di tanti cittadini ed imprenditori di Isola del Liri ha fatto si che potessimo distribuire a chi è in prima linea nella lotta al Covid19, i dispositivi di protezione, soprattutto mascherine. Dopo numerose richieste abbiamo attivato un conto corrente dedicato per assicurare misure di sostegno ai più indigenti ed alle persone in grave difficoltà economica”.

“Voglio ringraziare un’importante azienda locale che ha già effettuato un contributo di diverse migliaia di Euro per tale scopo. Grazie davvero. Un grazie particolare i tanti commercianti che da subito si sono attivati garantendo un servizio fondamentale per la nostra città e tutti glia altri esercenti che con gran senso di responsabilità ed enorme sacrificio ha serrato le loro attività ben prima che le leggi lo rendessero obbligatorio. L’impegno dell’Ente di via S. Giuseppe è massimo ed immediato ci siamo attivati in tempi brevissimi. Ringrazio ogni singolo componente di questa importante squadra, gli uffici tutti, i volontari della locale Protezione Civile comunale, la Polizia Locale, i Carabinieri, gli amministratori, le associazioni di volontariato. Insieme stiamo cercando di tenere unita la nostra città. Davvero sono orgoglioso di quello che stiamo dimostrando: tenacia e soprattutto un grande cuore”.

Redazione Isola del Liri