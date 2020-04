Il Comune di Isola del Liri ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2020, secondo le disposizioni derivanti dalla delibera Regionale n. 176 del 10.04.2020, relativa alle misure straordinarie a sostegno alla locazione, poste in essere nell’attuale stato di emergenza covid19. La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 8 maggio 2020. Le modalità di presentazione delle domande è la seguente:

– invio tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando (deve pervenire all’Ente entro la data del 08.05.2020, non essendo sufficiente la data del timbro postale);

– tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocolloisoladelliri@pec.it

– per Posta Elettronica all’indirizzo email: bandoaffitti@comune.isoladelliri.fr.it

Le domande devono essere compilate solo ed esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune e pubblicati sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella news dedicata e nella sezione modulistica. Sempre lì sarà possibile consultare l’avviso pubblico dove sono indicati i requisiti per presentare la domanda stessa. “In questo momento particolarmente difficile per tutti – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – l’impegno che sta mettendo l’amministrazione per sostenere i più deboli, è enorme. Come ho sempre ribadito, nessuno deve restare solo. Questo è un principio fondamentale su cui si basa l’operato della mia amministrazione. Ringrazio la Regione Lazio che si è immediatamente attivata per procedere in tempi brevi nell’emissione della delibera inerente la locazione. Questo è sostegno concreto per le famiglie, in questo momento di particolarmente complesso per tutta la comunità”.

