“Il Comune di Isola del Liri ha attivato il servizio “Spesa da Casa”. L’iniziativa comunale è finalizzata a rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19, ad alleggerire il carico di lavori e tutelare la salute di chi opera negli esercizi commerciali, garantire un approvvigionamento razionale di beni di prima necessità alla cittadinanza. Come funziona? Il cittadino contatta gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, ordina la spesa e concorda un orario per il ritiro direttamente alla cassa così da evitare code d’attesa e assembramenti che possono favorire il virus”.

“Abbiamo ritenuto opportuno attivare questo ulteriore servizio per tutta la cittadinanza – hanno affermato il consigliere comunale delegato ai Servizi Sociali, Stefano D’Amore e il consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti – Ringraziamo le attività commerciali che subito hanno risposto a questa iniziativa aderendovi. Al contempo invitiamo chi ancora non l’ha fatto, a contattarci per aderire”.

“Questo è un momento davvero particolare – ha aggiunto il sindaco Massimiliano Quadrini – L’emergenza ci costringe a cambiare le nostre abitudini. Capisco che non è facile ma in gioco c’è la vita, in modo particolare dei nostri familiari più in avanti con l’età. Per questo credo che il restare in casa si possa considerare un sacrificio accettabile. Le Istituzioni, il Comune di Isola del Liri, tutti insieme stiamo cercando di garantire tutti i servizi essenziali, nel nostro caso li stiamo incrementando. Da oggi è attivo anche il servizio di Spesa da Casa. Cerchiamo di limitare il più possibile le situazioni di rischio come, banalmente, la fila al supermercato. In questo modo si potrà prenotare via telefono la propria spesa e ritirarla nell’orario concordato. Chiedo a tutti gli isolani di proseguire con la prevenzione, restando a casa. Ringrazio gli uffici comunali, gli amministratori comunali Stefano D’Amore e Gianluca Venditti che hanno seguito l’iter per l’istituzione del servizio Spesa da Casa; ringrazio tutti gli amministratori per lo speciale impegno che questi giorni d’emergenza stanno richiedendo. Un ringraziamento a tutte le attività commerciali che si sono messe a disposizione, alle associazioni di volontariato, alla protezione civile, alla polizia municipale, nessuno di loro si sta risparmiando per supportare la cittadinanza. Grazie”.

​Di seguito l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa Spesa da casa

CONAD via Napoli 388.1171017

PUNTO FRESCO San Domenico 392.5213044

MERCADONE via Roma 0776.807173

SIGMA Piazza Bottaro 0776.808964

ALIMENTARI PORTELLA 328.8655104

ALIMENTARI CARINCI MILENA via Forli 346.2464361

MACELLERIA CAPOBIANCO via Tavernanova 0776.812675

PESCHERIA MEDITERRANEO via Napoli 320.8127283

PAGLIA E FIENO ALIMENTARI via Vincenzo Marsella 333.4941024

FRUTTA REALE via Capitino 393.3371072

CONAD GEMMA MARKET via Selva 327.2299199

CASA DEL FORMAGGIO via Napoli 366.6115289

I commercianti che volessero aderire potranno contattare il numero 0776.8008363.

