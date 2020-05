“Anche per questo 2020, la Regione Lazio ha riaperto il sistema relativo alle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale. A partire dal 28 aprile, è infatti possibile accedere sul sistema regionale per effettuare la richiesta o il rinnovo degli abbonamenti annuali. Per quanto concerne la presentazione della documentazione (ricevuta emessa dal sistema, copia documento del richiedente, Isee 2020 ed eventuali ulteriori certificazioni), tenuto conto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid19, gli utenti residenti ad Isola del Liri, potranno inviarla tramite PEC a protocolloisoladelliri@pec.it oppure all’indirizzo mail ordinario urp@comune.isoladelliri.fr.it. La modalità di generazione delle liste resta invariata, quindi verrà data informativa nell’apposita area “Comunicati stampa” del sito regionale, con la data dell’emissione dei voucher per gli aventi diritto. Sulle modalità di pagamento e ritiro dei biglietti viaggio non ci è stata data ancora alcuna informazione, che sarà premura dell’ente Regionale inviare e quindi divulgare ai diretti interessati”. Lo comunica l’Amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri