A conclusione dei necessari accertamenti i Carabinieri di Anagni (FR) deferivano in stato di libertà cinque uomini, tre del posto, uno di Colleferro e uno pugliese, poiché ritenuti responsabili di “vilipendio delle Forze Armate e di diffamazione”. I Carabinieri identificavano i cinque quali responsabili della pubblicazione su Facebook di dichiarazioni di biasimo rivolte al Comando della Stazione Carabinieri di Anagni ed offensive nei confronti dei militari, che nei giorni scorsi, avevano sanzionato amministrativamente uno di loro per violazione delle prescrizioni inerenti l’emergenza epidemiologica in atto.

Redazione Frosinone