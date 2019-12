Il consigliere comunale Fabrizio Cretaro ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione rivolta al sindaco Simone Cretaro e all’assessore con delega agli affari legali e contenzioso Emanuele Fiorini per chiedere delucidazioni sul cambio in corsa dell’affidamento per la ‘gestione del servizio di informatizzazione comunale’.

“Questa richiesta – ha affermato il consigliere Cretaro – si è resa necessaria poiché abbiamo notato che l’amministrazione ha voluto interrompere anzitempo il contratto con l’azienda informatica che gestiva il servizio sostituendola nel mese di Novembre con un’altra, abbiamo per questo chiesto quindi nello specifico quale fossero i motivi dietro tale decisione, se i corrispettivi poi non ancora versati alla vecchia ditta incaricata riguardanti i mesi a venire si sarebbero comunque dovuti versare alla stessa e soprattutto cosa non meno importante trattandosi di soldi pubblici se tale interruzione anticipata di affidamento comportava o meno delle sanzioni a carico del Comune”.

Subito la risposta dell’amministrazione. “La ragione per cui si è arrivati all’interruzione anticipata dell’affidamento è da ricondurre ad un ‘servizio non più soddisfacente’ da parte della vecchia ditta. Non ci saranno duplicazioni di pagamento dovute al subentro della nuova azienda affidataria né delle sanzioni che possano gravare sulle casse comunali”.