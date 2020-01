Incidente in A1, traffico tra Ceprano e Frosinone. “Sulla A1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente avvenuto al km 625 e 100, coinvolta un’autovettura.

Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia”. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Traffico in tilt nei pressi di Frosinone, direzione Napoli.

Redazione Digital