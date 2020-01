Il camioncino si è incastrato nel sottopassaggio della ferrovia, al punto tale da far temere che avesse danneggiato i binari, tanto che la circolazione dei treni è stata interrotta. Scena incredibile lunedì pomeriggio a Desio: attorno alle 17.30 un furgone per le consegne si è conficcato sotto un ponte della ferrovia. L’autista, anche se pare incredibile, non si è reso conto che l’altezza del mezzo andava ben oltre la volta del sottopassaggio, la cui altezza, 2,80 metri, è peraltro chiaramente segnalata da un cartello. La circolazione ferroviaria lungo la linea tra Monza e Seregno è rimasta bloccata per mezz’ora, per permettere a Rete ferroviaria italiana di svolgere le verifiche del caso. Poi, appurato che l’incidente non aveva danneggiato i binari, i treni a partire dalle 18 hanno ripreso a circolare. corriere.it