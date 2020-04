Donna nuda sul cofano della vettura dei Carabinieri. In evidente stato confusionale, probabilmente sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti, camminava per la strada e appena ha visto i Carabinieri si è sdraiata sulla loro macchina. Immediatamente sul posto i sanitari del 118 che con i Carabinieri hanno fermato la donna, successivamente trasferita in ospedale. L’episodio increscioso è avvenuto a Piacenza, in località Borgotrebbia.

Redazione Digital