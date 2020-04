I Carabinieri di Frosinone, nell’ambito di un servizio per il controllo del territorio, teso a prevenire la commissione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà un 48enne residente a Frosinone (già gravato da analoghe vicende penali), poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, fermato nel corso di un controllo di routine, ha palesato un accentuato nervosismo ingiustificato che non è passato inosservato ai Carabinieri che hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e nella sua abitazione trovando 144 grammi di marijuana. Lo stupefacente, nel medesimo contesto, è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo in relazione al possesso della sostanza stupefacente, dovrà risponderne all’autorità giudiziaria.

Redazione Frosinone