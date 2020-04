Sull’attuale emergenza sanitaria è intervenuto, durante la trasmissione televisiva Domenica In, il professore Francesco Le Foche, immunologo al Policlinico Umberto I di Roma.

“Diminuite le persone in terapia intensiva, la situazione è in miglioramento – ha affermato il prof. Le Foche – In Lombardia e in Piemonte il sistema sanitario nazionale è stato molto stressato, nelle altre regioni meno ma ora si è decompresso. Il Lazio ha tenuto, posso parlare del Policlinico Umberto I, avendo più aree siamo riusciti a separare i pazienti coronavirus dagli altri ma in generale il sistema sanitario italiano si è confermato un’eccellenza. Per altri quindici giorni dovremmo mantenere questa chiusura e vedere il calo dei casi poi valutare come ripartire lentamente a maggio. Il virus tende ad autospegnersi, come la Sars, come una morte programmata. Non voglio illudere i cittadini ma i coronavirus hanno fasi pandemiche e poi queste si riducono. A mio avviso la vita sarà come prima, magari non subito, ma si tornerà ad una vita normale”.

