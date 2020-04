“Dalla bevanda più famosa e consumata al mondo, il caffè, capace di unire intere generazioni e popoli, un concentrato di tradizione storia e gusto. FS NEWS RADIO (Radio ufficiale delle Ferrovie dello Stato) e Massimiliano Mattone bartender “ciociaro” in ascesa, hanno voluto rendere omaggio a tutti i ferrovieri ed in particolar modo a chi in questi mesi di emergenza ha dovuto garantire il servizio ferroviario, ed alla “prima ferrovia italiana” (Napoli-Portici aperta nel 1839) di Ferrovie dello Stato, creando “il Caffè del Ferroviere”.

“Un caffè speziato, aromatizzato e realizzato con un pezzo di storia e design tutto Made in Italy: la nostra Moka. Una bevanda semplice e gustosa che tutti possiamo realizzare a casa.Basta aggiungere nel filtro della moka del “Pisto Napoletano”, tipico della cultura partenopea e utilizzato per preparare dolci, che si ottiene pestando insieme: cannella in polvere, semi di coriandolo, chiodi di garofano, anice stellato e noce moscata”.

“Come si prepara il “Caffè del Ferroviere”- Scaldiamo l’acqua “minerale naturale” che utilizzeremo per preparare la nostra moka;- Inseriamo nel filtro il caffè macinato per moka riempiendolo per metà;- A questo punto aggiungiamo il “Pisto Napoletano” (circa due cucchiaini); – Colmiamo ancora con del caffè macinato fino a riempire il filtro (senza esagerare);- Versiamo l’acqua calda nella caldaia della moka fin sotto la valvola, inseriamo il filtro e avvitiamo la moka;- Rimettiamo la moka sul fuoco con il coperchio alzato, e togliamola dal fuoco un attimo prima che inizi a “gorgogliare”.



“Con questo caffè ho voluto rendere omaggio al lavoro di tutti i ferrovieri che in questi giorni di grande emergenza nazionale non si sono mai fermati – ha affermato Massimiliano Mattone – La ricetta è ispirata alla cultura partenopea, terra che ha visto la prima linea Napoli-Portici targata Ferrovie dello Stato. Sono fiducioso che presto, grazie all’impegno di tutta la famiglia dei ferrovieri, torneremo a viaggiare”.

L’intervista completa per FS Italiane qui: https://bit.ly/3eZzOkG

Adesso non ci resta che e gustare il “Caffè del Ferroviere“