“Questo non è uno spot” precisa il video in apertura, “è un messaggio di speranza. A Hiroshima nel 1945 Mazda ha vissuto un momento molto doloroso ma non si arresa, ha reagito con tenacia superando il disastro nucleare. Ne è uscita diversa, migliore. Questa storia può essere di ispirazione oggi. Sappiamo che uniti e con determinazione l’Italia ce la farà. Supereremo questa sfida e presto torneremo insieme a correre, giocare, ballare, viaggiare, darci la mano, abbracciarci, baciarci, guidare”.