“Oltre 19 mila persone hanno visitato le Grotte di Pastena e Collepardo nell’anno appena trascorso. Un incremento di visitatori del 18% rispetto al 2018 – ha affermato il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini – Il grande lavoro di promozione e valorizzazione messo in campo dalla Regione Lazio, anche grazie ad una ricca programmazione di eventi come quelli estivi e per le festività natalizie, sta ottenendo risultati davvero straordinari. Il rilancio del turismo e la rivalutazione sostenibile del patrimonio speleologico in Provincia di Frosinone erano gli obiettivi prefissati per la valorizzazione dei siti e questi numeri confermano la bontà del lavoro svolto: il mio grazie a Laziocrea e al Capo di Gabinetto Albino Ruberti per l’impegno a favore del nostro territorio”.