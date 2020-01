La scorsa notte i Carabinieri di Veroli hanno deferito in stato di libertà per “porto illegale di armi o strumenti atti ad offendere”, un 45enne del posto, (già censito per resistenza a P.U., interruzione di pubblico servizio, violenza privata, stalking, minaccia e diffamazione). L’uomo si aggirava per le vie del centro abitato a notte fonda. Muovendosi in modo sospetto veniva sottoposto a perquisizione da parte dei Carabinieri e trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni della lunghezza totale di 32 centimetri, sottoposto a sequestro.

Redazione Veroli