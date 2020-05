“La Federazione Provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone esprime soddisfazione ed apprezzamento per la notizia della pubblicazione del bando regionale ‘Nessuno Escluso’, che definisce lo stanziamento di 40 milioni di euro per lavoratori e cittadini a rischio esclusione a causa dell’emergenza Covid-19. Una parte del cospicuo stanziamento sarà destinato infatti a sostenere il Diritto allo Studio, battaglia che da sempre vede la nostra Organizzazione in prima linea. In questo senso apprendiamo con soddisfazione che 4,800,000 euro saranno destinati al Bonus Connettività Studenti, che prevede un contributo una tantum per studente di 250 € per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM e strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020. Il progetto presentato dalla Federazione provinciale di Frosinone nasce dopo aver effettuato una campagna d’ascolto tra gli studenti medi, universitari e giovani lavoratori. Abbiamo rilevato infatti come una larga fetta di studenti universitari, a causa della mancanza degli strumenti o di connessioni internet adeguate, necessitasse di un sostegno concreto per incrementare le possibilità di accedere pienamente al servizio di didattica a distanza, erogato delle università laziali a causa dell’emergenza. Un progetto che abbiamo presentato alle istituzioni regionali, grazie all’impegno degli eletti in Regione del nostro partito, il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini e la Consigliera Sara Battisti”. Lo comunica la Federazioni Giovani PD Frosinone.

Redazione Digital