E’ la ‘Giornata della Memoria’ del 2011, a Isola del Liri entrano in contatto un gruppo di giovani di destra di Sora e altri giovani usciti dalla proiezione del film ‘Il ragazzo dal pigiama a righe’ presso il locale Cinemateatro. Un ragazzo oggi 29 anni, colpisce con un taglierino al volto un altro ragazzo, oggi 30 anni, procurandogli un profondo taglio e poi cade in terra, colpito lui stesso al capo. Verrà trasportato in Ospedale a Roma in gravi condizioni senza conseguenze letali. I due finirono a processo dinanzi al Tribunale di Cassino, unitamente ad un altro ragazzo, oggi 30 anni, accusato a sua volta di averlo colpito.

Oggi in Tribunale il Giudice Tavolieri ha condannato il ragazzo oggi 29enne alla pena di 5 mesi di reclusione, mentre ha mandato assolto il ragazzo oggi 30enn assistito dall’avv. Fabio Vicano e l’altro ragazzo oggi 30enne assistito dall’avv. Lucio Marziale.