Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando provinciale di Frosinone, rafforzati in concomitanza con le festività pasquali, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i reparti dipendenti, in tutte le articolazioni operative, hanno sanzionato per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 56 persone.

Redazione Digital