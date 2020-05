L’ex calciatore della Lazio esce per andare a bere birra e la compagna Wendy lo pianta in asso. Paul Gascoigne ci ha tristemente abituato a gesti sconsiderati, dovuti soprattutto alla sua dipendenza dall’alcol. L’ex calciatore inglese della Lazio non si è risparmiato neanche in questo periodo di lockdown per il coronavirus, ma la sua ennesima bravata gli è costata la relazione con Wendy Leech, mamma di due bambini. Gascoigne era infatti in casa con la compagna in isolamento, quando il richiamo della birra è stato troppo forte da spingerlo a uscire. Così, circa un mese fa secondo il racconto del Daily Star, con tanto di video a testimoniare il fattaccio, se ne è andato nel giardino di un amico che nel frattempo era stato trasformato in un pub clandestino, prima che la moglie non lo distruggesse perché stanca di vedere il marito bighellonare con i suoi compari tutto il giorno. Wendy, la fidanzata di Gazza, si è invece arrabbiata a tal punto da abbandonare la casa in cui i due convivevano a Bridlington per andare ad abitare per i fatti suoi nel Lincolnshire.

Secondo l'agente di Gascoigne, però, il filmato incriminato, diffuso il 23 aprile scorso, risalirebbe ad almeno dieci settimane fa, ovvero prima dell'entrata in vigore del lockdown imposto dal governo britannico per combattere la pandemia. Per il MailOnLine, però, la spiegazione non regge: nella clip si vede infatti Gazza indossare dei pantaloncini corti e gli alberi sullo sfondo hanno le foglie, due dettagli che rendono dunque difficile la collocazione temporale a metà febbraio.