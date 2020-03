La scorsa notte i Carabinieri di Sora traevano in arresto in flagranza di reato un 25enne del posto (già censito per furto, rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere, deturpamento o imbrattamento di cose altrui e reati inerenti gli stupefacenti), perché responsabile di “furto aggravato”.

Gli operanti nel transitare in una via del centro, notavano il prevenuto scendere da un’utilitaria parcheggiata lungo la strada. Questi, alla vista dei militari, tentava subito la fuga a piedi nelle vie limitrofe, ma era rincorso e raggiunto da uno dei militari che lo immobilizzava. I successivi accertamenti e la perquisizione personale esperita nell’immediatezza, consentivano di appurare che l’uomo aveva appena asportato dall’interno dell’autovettura un portamonete ed un paio di occhiali da sole. Inoltre, il 25enne veniva trovato in possesso di un cacciavite ed altri oggetti metallici atti allo scasso, che venivano sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva recuperata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato veniva tradotto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria procedente.

Redazione Sora