Attività commerciali in ginocchio. A Frosinone protesta del titolare di Osteria Panzini che minaccia di dare fuoco a tutto.

“Io voglio parlare a nome di tutti i commercianti che non hanno avuto un euro – ha affermato il titolare di Osteria Panzini, noto locale di Frosinone – Voglio qualcosa per i commercianti immediatamente. Così non si può campare”. Immediatamente sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Nei giorni scorsi il titolare di Osteria Panzini aveva lanciato una iniziativa benefica assicurando alle famiglie in difficoltà primo e secondo. Il governo non può dimenticare le attività che contribuiscono anche allo sviluppo del territorio perciò necessario adottare provvedimenti a sostegno delle piccole e medie imprese.

Redazione Digital