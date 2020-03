Sbaglia la rotatoria e fa strike. E’ accaduto a Frosinone, in zona De Matthaeis. Il conducente avrebbe sbagliato rotatoria così da buttare giù diversi segnali stradali. Non tutti hanno ancora confidenza con le nuove rotatorie realizzate nel capoluogo e con la viabilità sperimentata dall’amministrazione in quest’ultimo periodo. Gli uffici comunali però sostituiranno rapidamente pali e cartelli divelti a beneficio di tutti.

Redazione Frosinone