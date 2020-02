“L’importante Rapporto annuale “Pendolaria 2019″, pubblicato in queste ore ed elaborato da Legambiente, inerente la situazione nell’anno appena trascorso e gli scenari del trasporto ferroviario in Italia, pone in evidenza due temi importanti per quanto riguarda il territorio – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Il primo, la tratta ferroviaria Roma/Termini-Frosinone, come riportato a pag 15 del Rapporto, è la 9^ in Italia, per numero di viaggiatori giornalieri, con ben 42.000 utenti trasportati. La prima in assoluto in Italia è la Fiumicino Aeroporto-Fara Sabina con 81.500 viaggiatori giornalieri. Questo dato oggettivo, anche se comunque conosciuto, è altamente significativo, da un lato di quante persone, tra studenti e lavoratori, si spostano quotidianamente da Frosinone verso Roma. Dall’altro che il tema, sempre affrontato a parole, ma mai risolto da nessuno nei fatti, del collegamento veloce Roma-Frosinone risulta, comunque, di stretta attualità. Da qui la mia domanda: esiste una volontà politica in tal senso, di arrivare finalmente alla realizzazione di questa strategica linea di collegamento veloce, che consentirebbe a Frosinone ed al suo territorio, di compiere il necessario salto di qualità socio/economico tanto atteso? Quanti altri anni e quante altre chiacchiere bisogna ancora aspettare?”.

Redazione Digital