Angelo Pizzutelli

“Un progetto inseguito ed una notizia attesa e finalmente resa concreta grazie ad un fondamentale gioco di squadra tra cui è spiccato il ruolo straordinario del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’amministratore delegato delle Ferrovie Gianfranco Battisti, del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini unitamente alla consigliera Sara Battisti – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Un’occasione unica per un forte rilancio del progetto Frosinone grande capoluogo da sempre sostenuto dal circolo frusinate del PD e dal sottoscritto, ora sempre più realizzabile oltre i campanili e le diffidenze poste in essere da alcuni sindaci in un recentissimo passato”.

Redazione Frosinone