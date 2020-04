Angelo Pizzutelli

“Non condivido la raccolta dell’umido organico prevista per giovedì 16 aprile cioè dopo ben 5 giorni dall’ultimo prelievo (sabato 11 us…) e soprattutto dopo le festività pasquali trascorse civilmente e rigorosamente in casa – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – L’umido è un rifiuto particolare che emana cattivo odore e in questa fase di emergenza sanitaria si poteva e doveva fare meglio. L’amministrazione Ottaviani al momento della redazione del piano annuale deve stare più attenta alla calendarizzazione della raccolta suggerita dal gestore del servizio, attenzionando la raccolta immediata dell’umido a margine delle varie festività annuali ed ovviamente il mio appunto esula dal Covid 19 che nessuno di noi poteva conoscere ufficialmente a fine anno 2019. Non é la prima volta che intervengo in merito sulla stampa ed in Consiglio comunale, in quanto lo scorso anno il medesimo problema per la raccolta dell’umido organico si riscontrò più volte, come ad esempio in occasione dei Santi Patroni, in piena festività Ferragostana o dopo le lunghe festività natalizie, ma evidentemente si continua a fare finta di nulla ed il servizio cosi concepito si trasforma in un disservizio per la collettività tra l’altro in questo caso coincidente con l’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Redazione Frosinone