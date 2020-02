Ieri sera i Carabinieri, a seguito di denuncia presentata da cittadina del luogo, hanno deferito in stato di libertà per “rapina e lesioni personali” un 60enne del posto (ex coniuge della vittima). I Carabinieri, a conclusione di attività investigativa, raccoglievano univoci e concordanti elementi di colpevolezza nei confronti del predetto il quale in Frosinone, nei pressi della Villa Comunale, sorprendeva la denunciante percuotendola con violenza asportandogli la borsa con all’interno la somma contante di euro 4mila, libretto postale e telefono cellulare. Nell’occorso la vittima riportava delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dal personale medico dell’Ospedale Civile di Frosinone. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, permetteva di rinvenire la somma asportata unitamente al libretto postale, restituiti all’avente diritto.

Redazione Frosinone