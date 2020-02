Terminati i lavori di realizzazione dell’allaccio, per la fornitura del gas, in zona Maniano. Le operazioni, effettuate dalla società 2i Rete Gas in via Colle Cannuccio e via Mola di Torrice, si sono estese per una lunghezza di circa 900 metri, dando così la possibilità a circa 30 famiglie di usufruire della possibilità di allacciarsi alla condotta centrale. Anche grazie all’impegno profuso dal consigliere comunale Corrado Renzi, l’amministrazione Ottaviani ha seguito puntualmente l’iter delle lavorazioni, che non hanno comportato grossi disagi sotto il punto di vista della circolazione stradale, a seguito degli accorgimenti tecnici adottati dagli uffici municipali. Come riferito dalla società fornitrice, sarà possibile, da subito, presentare la domanda per attivare la fornitura. Nei prossimi giorni, infine, il privato si prenderà carico del ripristino del tappetino dell’intera sede stradale.

Redazione Frosinone