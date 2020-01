È stata presentata la nuova edizione della rassegna dedicata all’arte visiva contemporanea. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Frosinone (mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico) è patrocinata, inoltre, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone.

Rossella Testa

“Ogni edizione ha contribuito a favorire l’aggregazione e il confronto tra centinaia di artisti diversi tra loro, tuttavia legati dalla passione dell’arte contemporanea e al nostro territorio – ha affermato l’assessore Rossella Testa – Un territorio che, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e del direttore artistico Alfio Borghese, è divenuto terra di opportunità, di crescita materiale e interiore, indispensabile a preservare la nostra identità e farla diventare punto di riferimento per le giovani generazioni”.

Valentina Sementilli

“La Villa Comunale e la Casa della Cultura ospiteranno, come ogni anno, una trentina di grandi artisti da gennaio a dicembre oltre alla Biennale di Arte Visiva Contemporanea – ha aggiunto l’assessore alla cultura, Valentina Sementilli – Una rassegna, questa, che è entrata a far parte del programma culturale della nostra città accanto alla stagione di prosa del Nestor, alla Rassegna dei Conservatori e al Teatro Estivo in Piazza Valchera, che hanno fatto di Frosinone uno dei centri più importanti per le manifestazioni culturali nel Lazio”.

Redazione Frosinone