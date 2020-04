Acea Ato 5 comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi presso l’impianto Colle Cannuccio, si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico giovedì 23 aprile dalle 13fino alle 20. In particolare via Giovanni Paolo II, via Colle Cannuccio, zone limitrofe. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Redazione Frosinone