“Il monumento è capovolto e va spostato”. Il pittore Luigi Centra lancia un appello all’amministrazione comunale di Frosinone.

Da sx Vittorio Sgarbi e Luigi Centra

“L’opera di Umberto Mastroianni è sottosopra, deve essere installata puntando i cannoni verso il cielo e non verso il terreno, su un basamento degno della fama di Mastroianni e non su uno scatolone di cemento”. Centra rammenta inoltre l’originaria collocazione della scultura realizzata nel 1977 come condanna di tutte le guerre nel mondo. “Mastroianni avrebbe voluto il suo monumento in piazzale Vittorio Veneto, nei pressi dell’ascensore inclinato con i cannoni verso il cielo affinché tutta la città di Frosinone potesse ammirare l’opera e ogni giorno riflettere sulla inutilità della guerra. Se l’amministrazione comunale non può trasferirlo nella parte alta della città almeno lo mettesse all’ingresso del capoluogo, nei pressi del casello autostradale sopra un importante basamento. Lo deve a Mastroianni e ai caduti di tutte le guerre”.

Redazione Digital