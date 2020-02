“Una volta che il Parco Matusa sarà ultimato, anche con la realizzazione della fontana, che lo renderà ancora più attrattivo, è ipotizzabile completare, l’attivazione di servizi complementari al parco urbano con, ad esempio, delle casette per i libri, delle piccole biblioteche, dove ognuno può liberamente prendere un libro e eventualmente, anche lasciarne un altro in sostituzione nella casetta, per poi riprenderlo, una volta riconsegnato il volume – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Ciò, al fine di avere sempre una consistenza di libri sufficiente, per i potenziali lettori. Chi va a fare una passeggiata nel verde con i propri figli, o sole a prendere il sole, può approfittarne per prendere un bel libro e iniziare a leggerlo, magari proprio con i figli. In pratica, si tratta delle “Littel free library” che furono ideate nel 2009 negli Stati Uniti da Todd Bol e che hanno sempre più frequentemente preso piede nel mondo e anche in Italia, esiste anche la pagina faceboock dedicata “Little Free Library Italia” Ce ne sono diverse, dal Trentino alla Sicilia, passando per Roma a Villa borghese, e ancora a Napoli e a Capri . Le Littel free library del Parco Matusa, potrebbero essere legate a qualche genere letterario particolare, o anche al territorio, e nel caso proprio alla città di Frosinone, con la sua storia e i suoi personaggi illustri passati e contemporanei. Il parco Matusa è diventato ormai un punto di riferimento importantissimo, non solo per la città, ma per l’intera Regione e territori vicini, basta vedere le affluenze registrate durante il riuscitissimo christmas village. Un punto di riferimento quindi per tante manifestazioni che, con le piccole biblioteche, potrebbe ulteriormente arricchirsi, anche dal punto di vista culturale ed il parco diventerebbe così la location naturale, non solo per la promozione ad esempio di un libro, ma anche per qualche convegno o dibattito”.

Redazione Frosinone