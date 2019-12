Il Presidente Caterina Bracaglia e i Soci del Lions Club “Frosinone Nova Civitas” con il “Patrocinio Morale” dell’Accademia Bonifaciana di Anagni hanno organizzato, per il prossimo Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 19,00 nella nella preziosa cornice della Chiesa “Abbaziale” di San Benedetto, in Piazza della Libertà a Frosinone (di fronte al Palazzo della Prefettura) il “Concerto di Auguri” aperto alla libera partecipazione di tutti i Cittadini.

L’evento, sponsorizzato dalla Banca Popolare del Frusinate rientra, tra l’altro, nelle previste attività del Lions Club International per quanto riguarda le “Aree Tematiche” inerenti le Arti, la Cultura e la Musica in generale.

Per l’occasione saranno eseguiti da Musicisti di livello internazionale, facenti parte dell’Ensemble Bonifatius dell’Accademia Bonifaciana, diversi brani “collegati” con il particolare e sentito periodo “natalizio” e alcune famosissime “colonne sonore” di films altrettanto famosi.

Alcuni dei Musicisti che allieteranno la stessa serata, tra l’altro, si esibiranno in Vaticano nella Sala “Nervi” due giorni dopo, il 30 dicembre p.v., nel “Concerto di Auguri” a cui assisterà anche Papa Francesco.

Il Presidente del Lions Club “Frosinone Nova Civitas” Caterina Bracaglia, i Soci dello stesso Club, il Rettore dell’Accademia Bonifaciana Sante De Angelis e i Componenti della stessa invitano tutti ad assistere al particolare evento musicale, unico nel suo genere, che contribuirà a rendere ancora più memorabili i giorni immediatamente precedenti l’arrivo del Nuovo Anno 2020.

Per Tutti, perciò, come già detto, l’appuntamento è per le ore 19,00 del 28 dicembre p.v. nella splendida e antichissima Chiesa di San Benedetto che farà da magnifica e insostituibile “cornice” al prestigioso evento musicale di fine anno, sul nostro territorio, del “Lions Club International”.