Angelo Pizzutelli

“Ricevo continue richieste di delucidazione sulle varie scadenze dei tributi locali in questo periodo di pandemia da Covid-19 – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – A tal proposito, quasi un mese fa richiamai l’attenzione generale su una opportuna deliberazione della Giunta comunale di Frosinone, per chiarire meglio ai propri contribuenti le modalità sui differimenti del pagamento e le sospensioni dei termini di versamento dei vari tributi comunali e cioè Imu, Tari, Tasi, Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) e Icp (imposta comunale pubblicità). Insomma oltre al dettato governativo occorreva ed occorrerebbe, a mio avviso da parte del Comune del Capoluogo, una illustrazione chiara poiché il settore dei tributi locali è oggettivamente un ginepraio complicato, ostico e di non facile comprensione per gli addetti ai lavori e figuriamoci quindi per i normali cittadini”.

Redazione Digital