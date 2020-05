L’amministrazione Ottaviani sta ultimando, in questi giorni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e giardini, ubicati sul territorio comunale, dopo la riapertura disposta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrà efficacia dalla prossima settimana. L’intento dell’amministrazione comunale è, comunque, quello di permettere le passeggiate all’aria aperta ed una minima attività motoria nelle aree verdi, con gradualità e controlli, soprattutto all’interno delle zone perimetrate, come la Villa comunale e il Parco Matusa, ove si procederà con ingressi contingentati ogni ora e mezza, per evitare assembramenti o altre situazioni idonee a generare criticità di carattere sanitario.

“In questo avvio di seconda fase – ha affermato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – dobbiamo evitare di mandare all’aria tutto il lavoro svolto fino ad ora e gli enormi sacrifici sostenuti dalla popolazione, che hanno contenuto, ai minimi termini, la diffusione del virus sul territorio del capoluogo. Il buon senso dovrà continuare a essere la stella polare, per orientare i singoli comportamenti non solo all’interno dei parchi e giardini, ma anche nella pratica delle ordinarie abitudini di vita dei cittadini. Naturalmente, da qui ai prossimi 15 giorni, verificheremo le evoluzioni sul territorio, legate alla situazione di carattere sanitario ed ai comportamenti della cittadinanza e, sulla scorta dei risultati, moduleremo, al ribasso o al rialzo, le nuove disposizioni, in funzione dell’interesse collettivo”.

La prossima settimana, inoltre, il sindaco chiederà al Presidente del consiglio comunale di convocare l’assemblea di piazza VI dicembre, per una informativa concernente la gradualità delle disposizioni che saranno emanate dal Comune, di concerto con la Regione e il Governo centrale.

Redazione Frosinone