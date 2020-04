“L’Alta velocità in Provincia di Frosinone rappresenta il cardine di un ampio piano di rilancio economico, sociale e turistico del nostro territorio – ha affermato il presidente dell’Asi, Francesco De Angelis – Si tratta di un investimento straordinario a livello economico e un’operazione altamente strategica, che negli anni ho più volte sollecitato, perché costituisce un’opportunità di crescita e di sviluppo sotto molteplici aspetti: aumenta i servizi per le imprese e alle industrie della nostra provincia, dà un impulso importante al turismo rendendo più attrattivo il territorio e rivoluziona gli spostamenti dei pendolari con ripercussioni incredibili sulla loro qualità della vita”.

“Si tratta di una occasione di sviluppo che definirei cruciale – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini – Per l’economia, per le imprese, per il turismo. Si abbatteranno i tempi di percorrenza e si rivoluzionerà la qualità della vita di tantissimi pendolari della nostra provincia che ogni giorno si recano nella Capitale per lavoro o studio. Una vittoria della grande squadra in Regione Lazio, di tutti, del territorio, dei cittadini e delle associazioni che si sono battute in questi anni per un servizio migliore e per l’Alta velocità in Provincia di Frosinone. Un grazie particolare al presidente Zingaretti e all’amministratore delegato di Ferrovie Battisti. Roma è finalmente più vicina”.

Mauro Buschini, Gianfranco Battisti e Sara Battisti

“Quella alla quale abbiamo assistito oggi è una giornata storica: siamo riusciti, con un grande lavoro di squadra tra la Regione Lazio, il Governo e Ferrovie dello Stato, a portare finalmente l’Alta Velocità in Provincia di Frosinone – ha concluso il consigliere regionale Sara Battisti – Un impegno che viene da lontano, ma che nell’ultimo anno, grazie anche alla concertazione con l’Amministratore Delegato di FS, Gianfranco Battisti, è potuto divenire realtà. Voglio ribadire, infine, il grande lavoro del Presidente Nicola Zingaretti, dell’AD di FS, Gianfranco Battisti e della Ministra De Micheli: con questo Protocollo portiamo la Ciociaria nel futuro”.

Redazione Digital