Il primo giorno di riapertura del cimitero comunale di Colle Cottorino ha segnato l’ingresso nella struttura di circa 100 persone per ogni ora, secondo le disposizioni impartite dal sindaco, Nicola Ottaviani, per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione di carattere sanitario. Al termine della giornata, nella fascia oraria dalle 9 alle 15.30, dunque, circa 700 persone hanno potuto far visita ai propri congiunti, dopo che per circa 2 mesi erano state costrette a cessare la frequentazione, in considerazione del dilagare, a livello nazionale, dell’emergenza da Covid-19. Anche nei prossimi giorni, con i medesimi orari, sarà possibile entrare, passando dall’ingresso principale mentre, se le condizioni dovessero permetterlo, da giovedì prossimo potrebbero essere riaperti anche i varchi laterali, sempre, però, evitando situazioni di assembramento. Gli ingressi dovranno essere limitati, infatti, al numero previsto dalle disposizioni comunali e con l’adozione di alcuni accorgimenti di buon senso. Sarà obbligatorio, infatti, tenere la distanza di almeno due metri tra le persone, le quali dovranno indossare, tutte, le mascherine. Per coloro che intenderanno utilizzare i servizi idrici per vasi ed essenze floreali, infine, sarà indispensabile munirsi di guanti, anche nel rispetto delle prerogative degli altri frequentatori.

Redazione Frosinone